FCI Levadia teatas, et varuväravavaht Priit Pikker on karjääri lõpetanud. See tähendab, et 41aastane Eesti jalgpallikoondise legend Sergei Pareiko peab taas vormi selga ajama ja pingil mängijana koha sisse võtma.

Viimased aastad Levadia spordidirektorina töötanud Pareiko sõnas ERRile, et Pikkeri perre on õige pea sündimas kolmas laps ning selle tõttu otsustas ta poole hooaja pealt karjäärile joone alla tõmmata.