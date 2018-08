FCI Levadia jalgpalliklubi mängija Jevgeni Harin (23) on lähedal Venemaa kõrgliigaklubi Groznõi Ahmatiga liitumisele.

Harin, keda ei ole koosseisus Levadia tänaseks mänguks Kuressaarega, lendas Soccernet.ee andmetel juba paari päeva eest Venemaale, et Ahmatiga liituda. Meeskonnakaaslased on sotsiaalmeedias juba Hariniga hüvasti jätnud. FCI Levadia ütles Soccernet.ee-le, et ei saa Harinit puudutavat hetkel kommenteerida.

"Olen väga rõõmus selle üle!" lausus Levadia peatreener Aleksandar Rogic. "Üks meie ja ka minu isiklikke eesmärke on aidata noortel jalgpalluritel seda liigat kasutades areneda, et nad saaksid küpsemaks ja siirduda välismaale kõrgemale tasemele."