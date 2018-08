Eesti rannajalgpallihooaeg leidis oma kulminatsiooni täna Pärnu rannaareenil, kus omavahel selgitasid medaliomanikud meistriliiga neli esimest meeskonda.

Tänavune tšempion Augur/Enemat kindlustas meistritiitli küll juba eelmisel etapil, kuid see ei takistanud neid täna endast kõike andmast ning medalikolmikule oma pitserit jätmast.



Etapi eel oli hõbemedali võimalus olemas nii Thunder/Häckeril, Nõmme Olybetil kui ka Sauel, kuid kohe esimese mänguga suutis Thunder asjad nii seada, et just nemad teise koha medalid kaela saaksid.

Avamängus Nõmmega 5:5 viigi teinud ning lõpuks penaltitega eelmise aasta meistrile kaotanud Thunder/Häcker lõpetas meistriliiga seega Augur/Enemati selja taga 35 punkti peal.