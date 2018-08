Wolverhampton Wanderersi jalgpallur Willy Boly lõi Manchester City võrku käega värava, mille kohtunikud määrustepäraseks lugesid. Boly tabamus viis Wolverhamptoni 1:0 juhtima, kuid lõpuks õnnestus Cityl siiski viigistada ja ühe punktiga koju naasta.

Manchesteri klubi peatreener Pep Guardiola jäi pärast mängu siiski üsna rahulikuks. "Mina ei näinud olukorda lähedalt, aga ma pole ka kohtunik," ütles katalaan. Kui temalt uuriti, kas Inglismaa kõrgliigas peaks kasutusele võtma videokordused (VAR), tõdes Guardiola: "Mina ei tööta Premier League'is."

Vaata videot skandaalsest väravast:

The @Wolves score their lone goal against @ManCity with Boly using his hand in a 1-1 result.



Because of the team name, the “Wolves”, this play will forever be known as “The Hand of Dog”. #WOLMCI pic.twitter.com/3BCshYwzNV