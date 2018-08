VÕRKPALL

Eelvaade suurele võrkpallimatšile:

Rahvusmeeskond kohtub Euroopa meistrivõistluste valiksarjas täna kell 20.00 võõrsil Iisraeliga. See on Eesti meeskonna jaoks sel aastal viimane mäng.

Rahvusmeeskond sai kodus kolmapäeval Iisraelist jagu kindlalt 3:0 ja kui ka võõrsil tuleb võit, kindlustab Eesti B-alagrupis esikoha ja seeläbi ka pääsu finaalturniirile.

Eesti vs Iisrael Kaelvi spordihallis. (Erki Pärnaku)

Rahvusmeeskonna kapten Kert Toobal teab, et Iisraeli vastu võõrsil kerge olema ei saa. „Seal on samamoodi kohalik publik omadele tuliselt kaasa elamas ja usun, et Iisrael osutab seal meile kõvasti vastupanu ja saab olema väga raske võitlus,“ sõnas Toobal. Robert Täht kinnitas, et meeskond läheb selle aasta viimases koondisemängus endast kõike andma, et edasipääs kindlustada. „Kindlasti läheme üritame edasipääsu kindlustada. Samas teame, et seal lihtne olema ei saa, lätlased said Iisraelis samuti 0:3 „sauna“. Meil tuleb meelde jätta kolmapäeval Kalevi Spordihallis fännidelt saadud võimas emotsioon ja seda Iisraelis kasutada,“ lisas Täht.

Eestil on E-alagrus kirjas 6 punkti, Iisraelil 3 ja Lätil punktiarve avamata. Pärast pühapäeva jätkub valiksari jaanuaris, mil Eesti võõrustab 6. jaanuaril Lätit ning Läti ja Iisrael kohtuvad 9. jaanuaril.

Finaalturniirile pääseb iga alagrupi võitja ja viis paremat teise koha saajat. Et mõnes alagrupis on neli, mõnes aga kolm meeskonda, arvatakse neljastes alagruppides maha grupis viimaseks jäänud meeskonnaga mängitud kohtumiste tulemused.

Vaata kõikide alagruppide tulemusi ja tabeliseise!

Eesti meeskonna koosseis mänguks Iisraeliga: Kert Toobal, Markkus Keel, Renee Teppan, Oliver Venno, Ardo Kreek, Andri Aganits, Henri Treial, Timo Tammemaa, Kristo Kollo, Robert Täht, Andrus Raadik, Albert Hurt, Rait Rikberg, Silver Maar.