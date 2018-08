Vormel-1 sõitjate seas tekitab pahameelt Esteban Oconi segane olukord. Force India sõitjat hinnatakse väga kõrgelt, aga ometi ei saa ta järgmisel hooajal tiimis jätkata.

Nimelt sai äsja Force India omanikuks Kanada ärimees Lawrence Stroll, kes soovib tiimi tuua oma poja Lance Strolli, kes tänavu Williamsi roolis istub. Seega jäävad pilootideks Sergio Perez ja Stroll, kelle mõlemaga käib kaasas omamoodi kehv maine. Nimelt arvatakse, et nad ei sõida vormel-1 sarjas mitte talendi, vaid hoopis suure rahapataka tõttu.

Oconi kaitseks astus välja ka Lewis Hamilton: "Kahjuks oleme vormel-1 sarjas jõudnud veidrasse olukorda, kus meeskonnad valivad tõusva tähe asemel hoopis raha. See tähendab, et midagi on siin struktuuris ilmselt valesti. Ma ei loe igapäevaselt lepinguid puudutavaid uudiseid, aga ta (Ocon - toim) peab istuma tipptasemel autos, sest ta on üks tippsõitjatest. Me ei saa lubada, et keegi, kellel on rohkem raha, võtab koha paremalt sõitjalt. Vormel-1 juhid peavad probleemiga tegelema."