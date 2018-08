Võidu võtnud Tatalina oli Kelly isa ja treeneri Tõnis Sildaru sõnul esikohta väärt. "Ta tegi samuti selg ees 900kraadise hüppe, aga lisas sellele salto. Õigemini mitte päris salto, aga raskusastet andis see juurde," selgitas ta.

Et võistluspaus oli pikk, siis kokkuvõttes jäid mõlemad siiski päevaga rahule. "Mul on hea meel, et olin poodiumil ning et ma saan jälle suusatada ja võistelda. Kõik on hästi, aga olen võib-olla endas natukene pettunud. Hüpetega ei jäänud päris rahule," sõnas Kelly.

Tõnis Sildaru: "Poodium on alati hea. Kui Kelly tunneb, et ta pole sooritusega rahul, siis ju nii on. Aga minu arvates tuleks talle aega anda. Pärast aastast pausi on ta teinud umbes 15 raskemat hüpet. Selle pealt ei saagi midagi suurt oodata. Kõik on hästi ja läheb ainult paremaks."