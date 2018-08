Sunday Times kirjutab, et ärimees Roman Abramovitš paneb müüki Londoni Chelsea jalgpalliklubi. 51aastane Saratovis sündinud venelane loodab tehingust teenida enam kui 2 miljardit naelsterlingit.

Ajalehe andmetel palkas Abramovitš müügiga tegelema samad USA investeerimispankurid, kes hoolitsesid 2015. aasta suurtehingu eest, mil Manchester City Abu Dhabi omanikud müüsid 13 protsenti osalusest Hiina investoritele.

Arvatakse, et tema müügisoov on ajendatud poliitilisest olukorrast, sest Suurbritannia ja Venemaa vaheline diplomaatiline kriis on viinud selleni, et Abramovitšile ei väljastata enam viisat. Mees kolis Iisraeli ning olevat brittides sügavalt pettunud. Sunday Times kirjutab, et venelane ei suuda aktsepteerida olukorda, kus tema vastu pööras riik, kuhu ta on investeerinud sadu miljoneid.

Abramovitš sai Chelsea omanikuks 2003. aastal ning venelase juhtimisel on saavutatud hulk ajaloolisi võite: viis Inglismaa meistritiitlit, viis karikavõitu, lisaks Meistrite liiga ja Euroopa liiga esikohad.