Ajakiri Autosport annab teada, et Kimi Räikkönen jätkab suure tõenäosusega ka järgmisel hooaja Ferrari vormelitiimis.

Kuigi soomlase tulemused hooaja esimeses pooles polnud Ferrari bosside jaoks piisavalt head, siis viimaste sündmuste valguses pakutakse endisele maailmameistrile uut lepingut, kirjutab tunnustatud väljaanne.

Väidetavalt mängib oma rolli ka Itaalia tiimi endise juhi Sergio Marchionne surm, sest just tema tahtis kiiresti meeskonda tuua noore Charles Leclerci. Nüüd kirjutab Autosport, et Leclerc jääb veel mõneks ajaks Sauberisse või liitub Haasiga, mis omakorda tähendab, et Räikkönen tõmbab ka järgmisel aastal selga punased võistlustunked.

Räikkönen tuli Ferrari roolis 2007. aastal maailmameistriks, kuid lahkus kaks hooaega hiljem tiimist. Vormel-1 sarja naasis ta aastal 2012, kui kihutas kaks hooaega Lotuse roolis. Alates 2014. aastast on Räikkönen taas Ferraris, kuid tema viimane GP võit pärineb ikkagi Lotuse aegadest.