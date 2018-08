Eesti meeste võrkpallikoondis kohtub täna kell 20 algavas EM-valikmängus võõrsil Iisraeliga. Võidu korral kindlustaks Eesti pääsu finaalturniirile.

Volley.ee avaldas Facebookis video, kus näidatakse tänast mängusaali, mis asub suures judokeskuses. "Kõlava nimega Metrowest Sport Palace, kus Eesti rahvusmeeskond läheb täna vastamisi Iisraeli koondisega, pole mingi palee nagu nimest võiks arvata," kirjutatakse Facebookis.

"Võrkpalli mängimiseks on saal veidi räsitud, aga mis veelgi tähtsam, veidi liiga madal ja vägagi liiga pime. Kohalikus spordiskeenes on see saal tuntud peamiselt judo keskusena, siin peetakse kõik tähtsamad kohalikud turniirid. Sellest annab aimu ka saali sisekujundus, kus erinevad Iisraeli tatamimehed ja -naised võtete ja medalitega uhkustavad. Teise hulgas näiteks Rio olümpiamängude pronksid Yarden Gerbi ja Or Sasson, kelle koondise peamine judoekspert Andrus Raadik piltidelt kohe ära tundis."

Muuhulgas selgub, et võõrustajad peavad kohtumist Eestiga ülimalt oluliseks: "Kümmekond päeva tagasi mängisid võõrustajad samas saalis Lätiga ja umbes 1000 pealtvaataja toel suudeti meie lõunanaabritelt võtta 3:0 võit. Kohalikud funktsionäärid, kes nimetavad tänaõhtust mängu Iisraeli võrkpalli viimaste aegade kõige tähtsamaks mänguks, loodavad, et täna tuleb saali vähemalt sama palju poolehoidjaid. Saame näha, EM-valikmäng Iisrael - Eesti algab kell 20!"