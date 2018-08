Alonso: "Start oli halb. Nägin peeglitest, et Hülkenbergil olid kõik neli rehvi lukus. Kokkupõrge oli vältimatu. Õnneks oleme kõik terved."

Alonso: "It was bad at the start. I saw Hulkenberg in my mirrors with all 4 tyres locked. There was no way to avoid it. On the positive side we are all okay"#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/Os4XAa4exo