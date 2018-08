Vettel käis samuti boksis ja Vettel jõudis Verstappeni ees rajale tagasi! Hamilton kasutas DRSi suurepäraselt ning möödus Maxist

Lap 23/44: Vettel comes in next and keeps his lead! 💪#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/30OqDCvy7P