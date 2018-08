Evertoni jalgpalliklubi keskkaitsja Michael Keane põrkas 2:2 viigimängus Bournmouthi vastu tiimikaaslase Idrissa Gueye'ga kokku ning inglane toimetati koljuluumõraga haiglasse.

Kokkupõrge toimus mängu viimastel hetkedel, mil Keane ja Gueye peadpidi kokku põrkasid. Pärast väljakul saadud esmaabi viidi inglane väljakult minema ning kohalikku haiglasse.

Videot olukorrast näeb SIIN!

Peagi postitas keskkaitsja sotsiaalmeediasse teate, kus kinnitas, et midagi hullu ei ole, kuid kolm kuni neli nädalat tuleb peatraumasid vältida. "Tänan kõiki heade soovide ja toetuse eest. Kõik on korras. Olen õnnelik, et lõin Evertoni eest oma esimese Premier League'i värava, aga pettunud, et me kolme punkti võtta ei suutnud."

"Olen treeningul ja väljakul esimesel võimalusel tagasi. Koljuluumõra paraneb ise," lisas Keane, kes oli 66. minutil koduklubi 2:0 juhtima viinud, aga Joshua Kingi ja Nathan Ake väravad nelja minuti sees viigistasid mänguseisu.