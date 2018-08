Vestlevad kaks sõpra.

"Mu naine helistas kuurordist ja ütles, et on tänu sealsele režhiimile kaks kilo alla võtnud."

"See on ju suurepärane!"

"Suurepärane?! Tema kehakaalu juures on see sama hea, kui saada "Mercedese" ostmisel viis krooni hinnaalandust."