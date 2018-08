Augustikuu viimane spordipäev toob endaga palju põnevat, kuid eelkõige on pilgud suunatud New Yorgi poole, kus saab tuurid üles US Open´i tenniseturniir. Täna on kahest eestlannast võistlustules üks, Kaia Kanepi kohtub kell 18 maailma esireketi Simona Halepiga. Õhtuleht hoiab sellel matšil aga kõigel muul tähtsal silma peal!