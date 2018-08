Eesti võrkpallikoondis tegi oma töö eeskujulikult ära. 2019. aasta EM-valiksarjas on võidetud kolmest mängust kõik, millega kindlustati pääs finaalturniirile.

Pidada jääb veel jaanuarikuine matš Lätiga, kuid see enam meie jaoks midagi ei muuda. Kõik sai selgeks eile õhtul, mil alistati võõral väljakul 3:1 Iisrael. Kusjuures avageim kaotati ning seetõttu said mehed ka peatreenerilt Gheorghe Cretult veidi riielda.

"Sellise vastase vastu oleksime pidanud mitmeid olukordi lahendama otsustavamalt, tegelikult peaksime praegu juba ammu hotellis olema," ütles Cretu vahetult pärast matši volley.ee-le, kuid jätkas siiski positiivsel noodil.

"Aga olen uhke oma meeskonna üle. See kuidas me mängisime enamuse rasketest punktidest ka geimide keskel, näitab, et me siiski suudame oma paremuse vajalikul hetkel maksma panna."

Eestlased sõidavad tuleval aastal oma viiendale EMile. Varasemalt on finaalturniiril mängitud aastatel 2009, 2011, 2015 ja 2017.