Vormel 1 sarja hooaja lõpuni on jäänud kaheksa etappi. Ilmsel jagavad omavahel tiitli Lewis Hamilton (Mercedes) ja Sebastian Vettel (Ferrari). Kuna kahe esimese vahel käib tihe rebimine, tuleb kasutusele võtta kõik lubatud meetmed, et konkurenti edestada.

Mercedese meeskond teatas avalikult, et väga suure tõenäosusega mängitakse kõik kaardid Hamiltoni peale. See tähendab, et kui tekib võistlusolukord, kus Bottas on briti ees, tuleb soomlasel ta ilmselt mööda lasta.

"Ma ei tahaks seda teha. See läheb minu põhimõtetega vastuollu. Tahaksime mõlemat sõitjat võrdselt kohelda," vahendab Soome meedia Mercedese tiimibossi Toto Wolffi sõnu.

Lõpliku otsus tehakse tuleval nädalavahetusel peetava Itaalia etapi järel. "Vaatame, kuidas Monzas läheb ja seejärel otsustame, kas mängime kaardid vaid ühele piloodile," arutles Wolff.

Praegu on üldarvestuses liidrikohal Hamilton 231 punktiga, Vettel jääb temast maha 17 silmaga. Kolmandal-neljandal kohal on soomlased, Kimi Räikkonenil (Ferrari) on 146, Bottasel 144 punkti.