Odaviskajate jaoks lõppeb tänavune Teemantliiga hooaeg 30. augustil Zürichis. Kõrget kohta nii sel võistlustel kui ka kogu aasta kokkuvõttes jahib Magnus Kirt.

Neljapäeval kell 21.55 algaval võistlusel on meie mehel tugevad konkurendid. Kohal on sakslased Andreas Hofmann, Julian Weber ja Thomas Röhler. Üle 85 meetri meestest tuleb rinda pista ka Jakub Vadlejchi ja Neeraj Chopraga.

Hooaja kokkuvõttes on parim Hofmann 27 punktiga, ühega jääb maha Röhler ning kolmas on Kirt 21 silmaga. Igal etapil on võitjale ette nähtud kaheksa punkti, teisele seitse, kolmandale kuus jne. Lisaks teenib esikolmik väärt preemia. Võitja saab 10 000, teine koht 6000 ning kolmas 4000 USA dollarit.