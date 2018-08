„Libastuda on väga lihtne. Aga end uuesti üles töötada... Olen seda oma nahal tundnud. See on nii pikk ja raske protsess. Praegust seisu peab hoidma,“ ütles odaviske eksmaailmameister Andrus Värnik mullu vahetult enne oma 40. sünnipäeva Õhtulehele. Paistab, et mees on taas libastunud.

Nimelt tabas kaamerasilm Värniku Võru linnatänavatelt. Endine odaviskaja võttis oma spordikotist viinapudeli ning loputas selle maitseveega alla. Veel selle aasta alguses teatas eksmaailmameister Kroonikale, et alkoholi ta enam ei pruugi ning teeb kõvasti trenni, et end proovile panna MMAs ehk puurikakluses.