Lätis Riias peetud Platu 25 jahiklassi maailmameistrivõistlustel saavutas Eesti meeskond koosseisus Mati Sepp, Janno Hool, Karl Kolk, Alan Kõdar, Raits Elionis ja August Luure kolmanda koha.

"On väga rõõmustav, et eestlaste debüüt Platu 25 klassis oli piisavalt kvaliteetne, et tuua koju pronksmedalid. Enne viimast starti oli meie võistkond neljandal positsioonil ja igal juhul tuli meil viimases sõidus edestada Leedu meeskonda, jäämata sealjuures tahapoole kaheksandast kohast. Seega täiemahulist match race’i polnud meil võimalik korraldada. Suutsime õnneks leedukaid juba stardis lüüa ning esimese kahe minutiga saavutasime korraliku edu, millest piisas neljandaks kohaks selles sõidus ja kokkuvõttes kolmepunktilise eduga pronksi saamiseks," sõnas jahil Penelope võistelnud Eesti tiimi kapten Mati Sepp.

Samuti Eesti lipu all võistelnud Oleg Egipte meeskond lõpetas MM-i 30. kohaga. Maailmameistriteks tulid itaallase Austraalia ees.