Profirattur Tanel Kangert vahetab pärast käesolevat hooaega klubi, ta siirdub USA tiimi Cannondale ridadesse. Ent laual oli ka senise koduklubi Astana pakkumine.

"Siiani on kõik väga hea olnud ja tunnen ennast hästi Astanas. Kuid mulle tundus, et vaja on natuke mugavustsoonist välja tulla. Kardinaalne muutus minna Ameerika tiimi tundus õige: punt on lahe, mulle meeldib, kuidas võidusõitudel tiimina sõidetakse," rääkis Kangert ERRile.

Ta lisas, et Astanale tuli klubi vahetamise soov üllatusena. "Eks mul oli pakkumine Astanast ka laual ja see oli seal esimesena enne, kui hakkasin üldse mujalt maad kuulama. Nii palju, kui rääkisin nendega, siis nad mõistavad minu käiku ja sportlase tee on nii lühike, et kümme aastat ma ei oleks tahtnud samas klubis jätkata."