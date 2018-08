Tennisemaailm on Kaia Kanepi poolt USA lahtiste avaringis Simona Halepi üle saadud võidust mõistagi pöördes ning sel teemal tuleb Twitterisse sekundis tublisti rohkem kui üks säuts! Siinkohal väike valik.

Halep, French Open champion, won Canada, Cincy final (very similar to last year) loses in the first round for the second straight year (l. Sharapova last year). These two losses after a semi here in 2015 and a quarter here in 2016. Kanepi just as big of a hitter as Sharapova. — Luke (@AshofLuke) August 27, 2018

Simply huge upset from Kanepi, who knocks out Halep, 6-2, 6-4 in #usopen R1. Halep, champion in Montreal and runner-up in Cincy, had a very good form recently, so really unexpected. — くれふぁ (@umbre_sports53) August 27, 2018

⚠️UPSET ALERT⚠️



World No. 1 @Simona_Halep falls to Kanepi 6-2, 6-4 in Rd. 1 of the #USOpen pic.twitter.com/Wlc5k2hCrg — Tennis Channel (@TennisChannel) August 27, 2018

Po raz pierwszy w historii liderka WTA żegna się z #USOpen już w 1. rundzie! Brawo Kaia #Kanepi, genialny mecz, przetrwana żelazna defensywa #Halep od 0-3 do 4-4 w S2. Ależ się zaczyna ten szlem! 😍 pic.twitter.com/oEr4jAauUd — Kamil Kuć (@kuc_kamil) August 27, 2018

In a complete shock Simona loses in R1 to Kaia Kanepi. She started to make a comeback in the 2nd set getting it to 4 all, but Kaia was just too good today.

Kaia Kanepi defeated Simona 6-2, 6-4.#USOpen pic.twitter.com/mw0UV4AmK1 — 🇷🇴WTA Romania🇷🇴 (@WTARomania) August 27, 2018

#BREAKING Top seed Simona Halep knocked out of #USOpen in first round by Kaia Kanepi pic.twitter.com/FVZMKHWCTj — AFP Sport (@AFP_Sport) August 27, 2018

Kaia Kanepi is now 6-0 vs top 10 opposition in Grand Slams after winning the opening set #usopen — WTA Scores 🗽 (@Scores_WTA) August 27, 2018

Wow.. congrats To Kanepi .. Simona maybe played too much leading up to the tournament? Don’t love or dislike Halep ..kinda shocked — Sponge Robbie (@SpongeRobbie) August 27, 2018