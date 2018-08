USA lahtistel tennisemeistrivõistlustel maailma esireketi Simona Halepi kahes setis alistanud Kaia Kanepi ütles, et sealne mängupaik sobib talle.

"Mulle on New Yorgis alati meeldinud. Meeldib atmosfäär. Meeldib siin olla. Meeldivad väljakud ja kliima ning arvan, et need väljakud sobivad minu mängustiilile hästi," vahendas Kanepi sõnu Reuters.

Agentuur lisab, et Halepi lohutuseks jääb ta ka pärast kahenädalase turniiri lõppu maailma esireketiks, sest tal on konkurentide ees piisavalt suur edumaa.