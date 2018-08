Mõni minut tagasi teatas legendaarne argentiinlane, 41aastane Emanuel Ginobili tippkorvpalliga lõpparve tegemisest. Tegemist on ühega vähestest mängijatest, kes on tulnud olümpiavõitjaks ning NBA ja Euroliiga meistriks.

Ginobili profikarjäär algas 1995. aastal kodumaal. 1998 siirdus ta Euroopasse, Itaalia klubisse Reggio Calabria. Aastatel 2000-2002 esindas ta saapamaa toonast suurjõudu Bologna Virtust, võitis selle ridades Euroliiga ja valiti finaali väärtuslikemaks mängijaks.

Suvel 2002 värbas mängumehe San Antonio Spurs, kuh ta jäi oma hiilgava karjääri lõpuni. Universaalne Ginobili aitas Spursi neljal korral (2003, 2005, 2007, 2014) NBA meistritiitlini, aastatel 2005 ja 2011 valiti ta all-star tiimi.

Argentiina koondise kuldse põlvkonnaga tuli Ginobili 2004. aastal Ateena olümpiavõitjaks, 2008 Pekingis teeniti pronks. Mängija auhinnakapis on ka 2002. aasta MM-hõbe.

Today, with a wide range of feelings, I'm announcing my retirement from basketball. IMMENSE GRATITUDE to everyone (family, friends, teammates, coaches, staff, fans) involved in my life in the last 23 years. It's been a fabulous journey. Way beyond my wildest dreams. pic.twitter.com/3MLCUtmd6K