Eesti meeste võrkpallikoondisele on EM-finaalturniiril mängimine muutunud igapäevaseks saavutuseks. Viimasest kuuest korrast viiel on eestlased suutnud valiksõelast läbi murda ja lähiajal ei paista, et midagi muutuma hakkaks. Kõigest 10 aastat tagasi olime vastupidises seisus – ajalooline võit Poola üle viis vollesõbrad ekstaasi ja Euroopa meistrivõistlustele pääsemine tähendas midagi tõeliselt suurt.