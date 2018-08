2019. aasta võrkpalli EM-finaalturniiri 24 osalejast on selged 15, Eesti nende seas. Ülejäänud üheksa õnnelikku selguvad jaanuaris. Kuigi meie jaoks on kõik selge, siis talvel tuleb ikkagi koondis kokku kutsuda, sest kodumäng Lätiga on meil veel pidamata.

Mida on 12.-29. septembrini peetava finaalturniiri kohta teada? Esimest korda peetakse EM korraga neljas riigis, alagruppe võõrustavad Belgia, Prantsusmaa, Holland ja Sloveenia. Tänu heale esinemisele 2017. aasta EMil lunastasid otsepääsme ka Venemaa, Saksamaa, Serbia, Itaalia, Bulgaaria, Tšehhi, Poola ja Türgi. Koht on olemas ka valiksarja A-grupi esikoha taganud Rumeenial ja G-grupi parimal ehk Kreekal.

Finaalturniiril on gruppe neli ja igas on kuus võistkonda. Kaheksandikfinaalidesse pääsevad igast grupist neli tiimi. Et varem on EMil osalenud 16 satsi, võrduks kaheksandikfinaalist välja jäämine Eesti jaoks selge ebaõnnestumisega.

Aga just selles faasis võib asi jaburaks minna. Euroopa võrkpalliliit CEV tahab vältida olukorda, kus kaheksandikfinaalis läheksid kokku kaks korraldajariiki. Sellega kindlustatakse, et iga alagrupi võõrustaja peab kaheksandikfinaali kodusaalis. CEV kutsub seda „võistluse kuvandi kaitsmiseks“.

Oletame, et Prantsusmaa saab A-grupis teise ja Sloveenia C-grupis kolmanda koha. Tavaliselt peaksid nad kaheksandikfinaalis omavahel kohtuma, aga CEVi soovil mängitakse asetused ümber. Sloveenia ehk oma grupis tagapool lõpetanud korraldaja saab virtuaalselt neljanda asetuse ja kohtub A-grupi võitjaga, Prantsusmaa aga C-grupi neljandaga.

Mõtteharjutusega edasi minnes, kujutame ette, et Eesti loositakse samuti A-gruppi ja võidab selle imelist mängu näidates ära. Ja mis on tasu? Juba esimeses play-off’i ringis kohtuksime kodupubliku toetust nautiva Sloveeniaga, mitte C-grupist viimasena edasi pääsenud tiimiga. Olgu selleks näiteks Rumeenia, kelle vastu läheksime kindla favoriidina.