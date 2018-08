JALGPALL

Reedel, 31. augusti kell 18.30 toimub A. Le Coq Arenal legendide lahing, kus Eesti meeskond võõrustab põhjanaabreid Soomest. Kohtumist teenindab väärikas kohtunikebrigaad, kui õigust mõistavad Jüri Saar, Are Habicht, Uno Tutk ning Hannes Kaasik.

Jüri Saar on endine FIFA kategooria kohtunik, kes teenindas 1990ndatel mitmeid rahvusvahelisi mänge. Septembris oma 64. sünnipäeva tähistav Saar on tituleeritud endine mängija ning lisaks endine Eesti naiste jalgpallikoondise ning Pärnu JK naiskonna treener. Pärnu JK naiskonnaga krooniti ta 13 korral Eesti meistriks, samuti on tal meistritiitel ette näidata 1985. aastast Pärnu Kalakombinaadi mängijana ning lisaks arvukalt hõbe- ja pronksmedaleid Kalakombinaadi ning Pärnu JK mängija ja treenerina.

Are Habicht on Eesti on üks hinnatumaid kohtunike vaatlejaid. 59-aastane Habicht on endine tippabikohtunik, kes omas FIFA kategooriat aastatel 1997 ning 2000-2004. Habicht oli 1990ndate alguses üks esimesi uue põlvkonna eestlasest kohtunik, kes tegutses lisaks aktiivselt uute kohtunike leidmise ja arendamisega.

EJLi peakohtunik Uno Tutk on sarnaselt Habichtile kohtunike vaatlejana ametis erinevates eurosarjade kohtumises. Viimati jälgis 58-aastane Tutk Tallinnas toimunud UEFA Superkarika kohtunike tegutsemist. UEFA sarjades on Tutk kohtunike vaatlejana ametis olnud enam kui 200 mängul, mille hulka lisandus sel aastal ka UEFA Meistrite liiga veerandfinaal FC Barcelona – AS Roma. Tutk oli aastatel 1998-2003 FIFA kategooria abikohtunik.

Brigaad koosseisus Saar, Habicht ja Tutk teenindasid koos Tutki esimest rahvusvahelist mängu 21 aastat tagasi, kui oldi kohtunikud Ukraina – Armeenia U21 koondiste mängul. Lisaks oli kolmik samal aastal ametis Saksamaa – Norra naiste MM-valikmängul, kui tegu oli valitseva maailmameistri ja olümpiapronksi (Norra) ning Euroopa meistri (Saksamaa) lahinguga.

Kohtunikebrigaadi noorim liige on EJLi kohtunike koolitusjuht Hannes Kaasik. Sel kuul oma 40. juubelit tähistanud Kaasik teenindas rahvusvahelise kohtunikuna mänge aastatel 2006-2013. Sealhulgas oli mitmeid tähtsaid valikmänge, UEFA Meistrite liiga eelringi kohtumisi ning sel reedel neljanda kohtunikuna tegutsevast Kaasikust sai esimene eestlane, kes on vilistanud Euroopa liiga alagrupiturniiri kohtumisi.

Eesti meeskonna ridades tulevad väljakule sellised legendid nagu Marko Kristal (143/9), Andres Oper (134/38), Mart Poom (120/0), Kristen Viikmäe (115/15), Raio Piiroja (114/8), Joel Lindpere (107/7), Teet Allas (73/2), Sergei Pareiko (65/0), Andrei Stepanov (89/1), Sergei Hohlov-Simson (58/2) Alo Bärengrub (48/0), Aivar Anniste (45/3), Tihhon Šišov (42/0), Liivo Leetma (36/0), Argo Arbeiter (29/6), Aleksander Saharov (25/1), Mati Pari (22/1), Igor Prins (20/0), Andrei Borissov (14/0), Jevgeni Novikov (13/2) ja Karl Palatu (9/0). Samuti tõmbavad sinisärgi selga Tiit Kõmper ja Hans Näks. Eesti tiimi etteotsa asub treeneritekolmik koosseisus Martin Reim, Tarmo Rüütli ja Marek Lemsalu.

Soome poolt tulevad platsile Jari Litmanen (137/32), Jonatan Johansson (105/22), Aki Riihilahti (69/11), Olli Huttunen (61/0), Markku Kanerva (59/1), Kari Laukkanen (49/0), Harri Ylönen (45/1), Janne Saarinen (42/0), Tommi Grönlund (36/2), Janne Lindberg (34/1), Petri Helin (27/2), Kari Rissanen (25/1), Marko Tuomela (24/2), Tommi Paavola (23/1), Ville Nylund (21/0), Paulus Roiha (20/4), Jussi Nuorela (20/1), Rami Rantanen (18/1), Tommi Kautonen (9/0) ja Sebastian Sorsa (6/0). Meeskonda juhendab Jari-Pekka Keurulainen.