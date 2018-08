Eile Inglismaa meistriliigas kodus Tottenhamile 0:3 kaotanud Manchester Unitedi jalgpallimeeskonna peatreener Jose Mourinho ütles, et United kaotab ebaõnne tõttu ja nõudis ajakirjanikelt austust.

"Mida see tähendab?" küsis portugallane kolme näppu näidates. "See tähendab, et seis jäi 3:0. Aga ka kolme Premier League'i võitu. Olen võitnud rohkem Inglismaa meistritiitleid kui ülejäänud 19 peatreenerit kokku. Minul on kolm, teistel kaks. Tahan austust, austust, veelkord austust."

Mourinho lisas, et Unitedi kaitsetööl polnud midagi viga. "Jah, 50. minutil said nad lõpuks nurgalöögi ja see muutis ühe hetkega mängu. Muidu pressisime kõrgelt ja sundisime Tottenhami palju vigu tegema. Kahe teise värava puhul polnud meil lihtsalt õnne," ütles ta.

United on kolme vooruga kogunud vaid kolm punkti, tabelis ollakse 13. kohal.