Autoralli MM-sarja valitsev maailmameister Sebastien Ogier ütles, et Fordi tehas võiks M-Sporti senisest enam toetada. Vastasel juhul on vahetab ta suure tõenäosusega võistkonda.

Ogier nõudis suuremat Fordi tuge juba eelmisel suvel ja siis prantslase soov täideti.

"Jah, oleme tänavu Fordilt tunduvalt enam tehnilist tuge saanud kui 2017. aastal, aga minu arust ei piisa sellest, et tehasetiimidega võistelda. Tegelikkuses on M-Sport endiselt eratiim. Seda fakti on raske alla neelata ja see peab kindlasti muutuma. Vastasel juhul väheneb M-Spordis jätkamise võimalus oluliselt," vahendas tema sõnu portaal rally.it.

"Praegu ei tundu meie auto kõige parem olevat. Arendustöö käib, aga minu hinnangul läheb sellega liiga kaua aega. Esialgu olid osad detailid mõeldud üldse järgmiseks aastaks," lisas Ogier.

MM-sarja lõpuni jään neli etappi. Hyundai esipiloodil Thierry Neuville'il on koos 172 punkti, Ogier on 149 punktiga teisel kohal. Kolmas on 136 punkti kogunud Ott Tänak (Toyota).