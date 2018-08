20aastane India odaviskaja Neeraj Chopra võitis Indoneesias peetavatel Aasia mängudel kuldmedali tulemusega 88.06 ja tõusis maailma edetabelis kuuendaks. Chopra varasem isiklik rekord 87.43 oli visatud mai alguses Doha Teemantliiga etapil.

Choprat edestavad maailma edetabelis vaid sakslased Johannes Vetter (92.70), Andreas Hoffmann (92.06) ja Thomas Röhler (91.78) ning Magnus Kirt (89.75) ja tšehh Jakub Wadlejch (89.02).

Et noored on odaviskes jõuliselt peale tulemas, näitab ka fakt, et 21aastane soomlane Oliver Helander hoiab maailma edetabelis 88.02ga seitsmendat kohta ja samavanune rumeenlane Alexandru Mihaita Novac 86.37ga üheksandat positsiooni.

Chopra teeb neljapäeval kaasa Zürichis peetaval Teemantliiga finaaletapil, võitu jahib teiste seas ka Kirt.