Inglismaa jalgpallikoondise fännid ei näe (suure tõenäosusega) edaspidi enam koondise eest väljakule jooksmas ei Jamie Vardyt ega Gary Cahilli.

Mõlemad mehed andsid oma plaanidest peatreener Gareth Southgate'ile teada juba suvise MMi lõppedes. "See on mul juba pikemat aega meelel mõlkunud," sõnas Leicester City edurivimees Vardy Inglismaa meediale. "Ma ei muutu paraku nooremaks, kuid meie peatreener soovib selgelt noorenduskuuri läbi viia."

31aastane Vardy soovib edaspidi rohkem aega perele ja klubile pühendada. "Gareth ütles mulle, et tema arvates on mul veel väga palju koondisele pakkuda, seega me ei sulgenud seda ust hetkel lõplikult," lisas Vardy. "Kui tõesti juhtub, et kõik mehed on üheaegselt vigastustega kimpus, siis ma ei saa ju ei öelda."

Vardy, kes tegi oma koondisedebüüdi alles 2015. aastal esindas sünnimaad kokku 26 korral, lüües selle ajaga 7 väravat.

32aastase Cahilli saldoks Inglismaa särgis jäi 61 kohtumist ja 5 väravat. "Praegu on käimas põlvkondade vahetus ja see on ideaalne aeg, et rahulikult samm tagasi teha," sõnas Cahill Chelsea TV'le, kuid lisas, et ka tema ei löö ust täie jõuga kinni. "Samas, kui mind on vigastuste tõttu vaja, siis olen loomulikult ka edaspidi saadval."