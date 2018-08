Serena Williamsi tütar Alexis Olympia saab sel nädalal üheaastaseks, kuid emme uskumuste tõttu väike ilmakodanik pidupäeva tähistada siiski ei saa.

Tütre läheneva sünnipäeva tõttu uuriti Serenalt aasta viimase tennise Suure slämmi turniiri US Openi pressikonverentsil, kuidas ta Alexis Olympia pidupäeva tähistab.

Serena vastus jahmatas ilmselt aga paljusid. "Olympia ei tähista oma sünnipäeva. Oleme Jehoova tunnistajad, seega me ei tähista seda."



Jehoova tunnistajad ei tähista sünnipäevi, kuna nad on seisukohal, et see ei meeldi Jumalale. Kuigi Piiblis otses keeldu sünnipäevade pidamisele pole, on Jehoova tunnistajate arvates sünnipäevadel paganlik algupära.