Neljakordne autoralli maailmameister Tommi Mäkinen võib olla küll Toyota WRC-meeskonna pealik, kuid kahjuks või õnneks on ka temal inimesi kellele ta peab alluma. Nende hulka kuuluvad näiteks Toyota motospordi osakonna president Yoshiaki Kinoshita ning loomulikult Toyota president Akio Toyoda.

Nimelt avaldas soomlane hiljuti väljaandele Motosport Monday Journal, et sooviks järgmist hooaega silmas pidades hea meelega sõitjateturul ringi vaadata, kuna pole rahul Jari-Matti Latvala stabiilsusega. Küll võis tema jutust leida ka pisikese aga.

"Heal päeval suudab Jari-Matti rallisid võita, kuid hetkel peab ta lihtsalt oma sõidule keskenduma ega mõtlema kõrvalistele asjadele. Jah, jaapanlased sooviksid Jari-Mattiga jätkata, kuna tal on Jaapanis väga hea maine, aga mina isiklikult tahaksin sõitjateturul veidi ringi vaadata," sõnas Mäkinen.

Sama väljaande sõnul soovib ainsana tänavu Toyota roolis rallisid võitnud Ott Tänak, et meeskonna koosseis jääks järgmiseks aastaks samaks. "Tiimi atmosfäär on minu jaoks väga oluline ja siin ei saa ma asja üle liiga palju kurta," sõnas saarlane. "Esapekkaga [Esapekka Lappi] on mul eriti hea side ja saame väga hästi koos töötada. Jari-Matti jaoks on tänavune hooaeg raskelt kulgenud, kuid loodame, et ka tema jaoks lähevad asjad paremuse poole."