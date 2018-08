Eesti esireketi Anett Kontaveiti (WTA 27.) teekond tänavuse tenniseaasta viimasel Suure slämmi turniiril ehk US Openil lõppes juba avaringis, kus eestlanna pidi tunnistama tšehhitari Katerina Siniakova 6:7(3), 6:3, 7:5 paremust.

Avasetis oli Kontaveit see, kes kolmandas geimis murdega ette said, kuid kohe järgmises geimis suutis 22aastane tšehhitar eestlanna pallingu vastu murda (1:1). Edasi suutsid mõlemad oma servi hoida ning avaseti saatus otsustati kiires lõppmängus, kus edu saatis Kontaveiti.

Teises setis jäi Kontaveit kärmelt tagaajaja rolli - avageimis andis eestlanna oma pallingu käest pärast nelja tasamängu ning kolmandas geimis ei suutnud ta oma servil ühtegi punkti teenida (0:3). Kuigi seisul 2:5 suutis Kontaveit korra vastase pallingu vastu murda (3:5), ei vääranud see teises setis Siniakova võitu.