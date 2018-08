Uus-Meremaal Cardronas peetavatel freestyle-suusatamise juunioride MMil oleks ööl vastu kolmapäeva pidanud toimuma pargisõidu kvalifikatsioonid, aga need lükati udu tõttu päeva võrra edasi. Oma trumpalal ei saanud Kelly Sildaru rajale tulla ka täna.

Kui meeste kvalifikatsioon peeti ära, siis naiste eelvõistlus toimub uue graafiku järgi täpselt reede südaööl. Nii meeste kui ka naiste finaal peaks Eesti aja järgi algama kell 4.15.

Top spot in today's men's 2018 FIS JWC slopestyle qualifiers went to the Ryan Stevenson (USA), followed up by Birk Ruud (NOR) and Taisei Yamamoto (JPN)



Ladies' q's get start Friday at 9:00, followed by men's and ladies' finals at 13:15!



