Uus-Meremaal Cardronas peetavatel freestyle-suusatamise juunioride MMil oleks ööl vastu kolmapäeva pidanud toimuma pargisõidu kvalifikatsioonid, aga need lükati udu tõttu päeva võrra edasi. Nii ei saanud oma trumpalal rajale tulla ka Kelly Sildaru.

Kui ilm lubab, peetakse kvalifikatsioonid ööl vastu homset. Naiste võistlus peaks Eesti aja järgi algama kell 1.30. Finaalid toimuvad esialgse plaani kohaselt ööl vastu reedet.

Mens and womens freeski slopestyle qualifications have been postponed for day. It's looking like we might be underway shortly for the womens JWC Big Air Final from 1pm. 👌 pic.twitter.com/ghWm2VOKoI