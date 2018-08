Uus-Meremaal Cardronas peetavatel freestyle-suusatamise juunioride MMil kindlustas Kelly Sildaru naiste pargisõidu kvalifikatsioonis pääsu täna öösel peetavasse finaali juba esimese katsega.



Sildaru sai kirja 91,2 punkti, mis on pargisõidus väga kõrge skoor. Et Sildaru oli stardijärjekorras teine, võib öelda, et edasipääsuks oli vaja vaid paari minutit! Teisel katsel andsid kohtunikud talle 89,6 punkti ja ka see oli parem kõikidest konkurentide sooritustest.

Ent finaalis ei tule Sildaru jaoks ilmselt kerge, sest Big Airi hüpetes eestlannalt kulla napsanud venelanna Anastassia Tatalina sai kvaifikatsiooni teises voorus kirja 89,4 punkti. Kolmanda tulemuse sõitis 88 punktiga välja jaapanlanna Kokone Kondo. Üle 80 punkti kogus ka kanadalanna Elena Gaskell (82,8). Finaali pääsesid kaheksa esimest.