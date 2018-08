KORVPALL

3.-7. oktoobrini toimuvad Hiinas, Xi'ani linnas esimesed FIBA 3x3 maailmameistrivõistlused U23 vanuseklassis. Eesti Korvpalliliit otsustas sinna saata Eesti Maaülikooli mängijatest koosneva võistkonna, kuhu Joosep ja Jaagup Russak, Gert Kaldmäe ning Kermo Normann. Võistkonnaga esindajana sõidab kaasa Esko Tõnisson.

Eesti Korvpalliliit sai juulikuus kutse esimestele FIBA U23 3x3 maailmameistrivõistlustele, kuna olime FIBA 3x3 ränkingus U23 noormeeste osas piisavalt kõrgel kohal. Sellegipoolest oli Eesti koondise saatmine viimase hetkeni lahtine.

"Eestis on palju häid U23 mängijaid, kuid probleemiks oli võistluse toimumise aeg oktoobris, kus pea kõik on seotud klubide ja saalikorvpalli hooaja algusega", ütles Eesti 3x3 korvpalli peatreener Siim Raudla, kelle sõnul kokkumänginud 3x3 tiimi oli niivõrd lühikese etteteatamisajaga peavõimatu moodustada.

Eesti Korvpalliliidu 3x3 valdkonna juht Reigo Kimmel on mängijate osas veidi kriitilisem: "Eestis võib küll olla palju U23 saalikorvpalli mängijaid, kuid FIBA 3x3 reitingus, mis näitab ka mängijate kogemust 3x3 korvpallis, domineerivad Eesti U23 arvestuses peamiselt U18 noormehed.“ Eesti U23 3x3 reitingu tipus on siiski "OlyBet 3x3 Tallinn Open" turniiril Estravani võistkonna oma viskekontserdiga finaali viinud 23-aastane Egert Haller ja 21-aastane Eesti 3x3 MM-i koondise liige Maik-Kalev Kotsar. Viimane on oktoobris juba hõivatud saalikorvpalliga.

Kuna FIBA tegi esimeste U23 3x3 MM-i puhul erandi ja lubas katta osa transpordikuludest, siis Eesti 3x3 valdkonna juht palus 3x3 peatreeneril asjale siiski lahendus leida, et Eesti oleks MM-il esindatud.

Augusti alguses Eesti Korvpalliliidus, mõni päev enne registreerimistähtaja kukkumist, toimunud koosolekul, milles osalesid EKLi peasekretär Keio Kuhi, 3x3 valdkonna juht Reigo Kimmel, 3x3 peatreener Siim Raudla ja värskelt ametisse nimetatud spordidirektor Alar Varrak, võeti Siim Raudla ettepanekulvastu otsus, kus U23 3x3 koondise kokkupanemine pakutakse välja Eesti Maaülikooli esindajale Esko Tõnissonile, kes sellega koheselt nõustus. Seda ka tingimustel, et Hiinas toimuva MM-il tuleb osa kuludest ise kanda.

EKLi spordidirektor Alar Varrak peab 3x3 valdkonda Eesti Korvpalliliidu oluliseks osaks, kus maailmameistrivõistlustele pääsemine on auasi ning kuhu võimaluse korral peab Eesti alati oma koondise välja panema.

Kimmel tunnustab Eesti Maaülikooli, kes kiire etteteatamisega suutis kokku panna võistkonna, kus kõigil mängijatel on ka eelnev kogemus 3x3 korvpallist: "Loodan, et septembrikuus jõuavad omavahel mitmeid ühiseid 3x3 treeninguid teha nii oktoobris Hiinas toimuvale MM-ile sõitev U23 koondis kui Buenos Airese noorte olümpiamängudele sõitev Eesti U18 noormeeste koondis".

FIBA 3x3 korvpallis on juba 2011. aastast toimunud maailmameistrivõistlused U18 sarjas ja alates 2012. aastast täiskasvanute arvestuses. Sel aastal loodi esmakordselt ka U23 vanuseklassi MM, kuna just nendel mängijatel on suurim potentsiaal olümpiamängudele jõuda.