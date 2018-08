SULGPALL

Kodune sulgpalli Juunioride EM pakub Eesti sportlastele tugevaid vastasseise.

Eile loositi 7.-16. septembrini Tallinnas Kalevi spordihallis mängitava sulgpalli Juunioride Euroopa Meistrivõistluste individuaalturniiri tabelid. EM-le Eestisse tulevad parimad noored sulgpallurid üle Euroopa, kokku 38 riigist 302 mängijat.

Eesti suurimad lootused on meesüksikmängus, kus kokku on osalemas 77 sulgpallurit. Eestlaste esinumbri Karl Kerti vastaseks avaringis loositi Austria mängija Nicolas Rudolf ning võidu korral kohtuks ta teises ringis Slovakkia sulgpalluri Jakub Horak’iga. Hans-Kristjan Pilve esimeseks vastaseks on hispaanlane Miguel San Luis ning edu korral ootab teda järgmises ringis taanlane Magnus Johannesen, kes on eelmise aasta noorte EM-i hõbemedalist.

Naiste üksikmängus esindavad Eesti koondist Karina Kapanen, Catlyn Kruus ja Romana Üprus. Karina Kapanen pääses loosi tahtel otse teise ringi ning tema vastane on turniiri üks favoriite kolmanda asetusega taanlanna Line Christophersen. Enamikust konkurentidest paar aastat nooremad alles 15- aastane Catlyn Kruus ning 14-aastane Ramona Üprus alustavad võistlust esimesest ringist ning neil tuleb kohtuda vastavalt Taani ja Portugali sulgpalluritega.

Juunioride Euroopa Meistrivõistlused algavad võistkondliku turniiriga 7. septembril ning jätkuvad individuaalturniiriga 11. septembril. Võistkondlikul turniiril on Eesti koondise alagrupi vastased Prantsusmaa, Rootsi ja Ukraina. Avakohtumise peab Eesti kodupubliku ees Rootsiga 7. septembril kell 18.00.

EM individuaalturniiri tabelitega saab tutvuda SIIN.