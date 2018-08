US Openi tenniseturniiri teisel võistluspäeval andis viis meestennisisti meeletu palavuse tõttu loobumisvõidu.

New Yorgis tõusis õhutemperatuur koguni 38 soojakraadini ning olusid raskendas veel ligi 50protsendine õhuniiskus, vahendab BBC. Prantslane Julien Benneteau, kes sai küll teises ringis jagu itaallasest Marco Cecchinatost 2:6, 7:6(5), 6:3, 6:4, sõnas, et sellise ilmaga poleks tohtinud keset päeva üldse mänge pidada. "Neil vedas, et asi piirdus ainult loobumiskaotustega," oli prantslane konkreetne.



New Yorgis valitsenud olud tembeldati mängijatele suisa ohtlikuks ning turniiri korraldajad kehtestasid meeste kohtumistes esmakordselt kuumareegli (kolmanda seti järel tehti kümneminutiline paus, naiste mängus tehti vajadusel sarnane puhkepaus teise ja kolmanda seti vahel).

Näiteks kasutasid kuumapausi omavahel madistanud Novak Djokovic ja Marton Fucsovics. Endine maailma esireket oli ungarlasega pöörases kuumuses raskustes, võites lõpuks 6:3, 3:6, 6:4, 6:0. "Polnud üldse tore sellises palavuses mängida. Tundsin iga punkti järel, et suren. Selline ilm on tennise jaoks liiga palav. See on liiga ohtlik," sõnas Fucsovics pärast matši.



Palavuse tõttu jätsid oma kohtumised pooleli itaallane Stefano Travaglia, leedukas Ricardas Berankis, argentiinlane Leonardo Mayer, venelane Mihhail Južnõi ja serblane Filip Krajinovic.