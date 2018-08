Hoolimata sellest, et Manchester Unitedi jalgpalliklubil on käimas viimase 25 aasta halvim liigahooaja algus, ei tõtta klubi ninamehed sealse meedia andmetel peatreener Jose Mourinhot veel vallandama.

Nädalavahetusel Tottenhamile 0:3 alla jäänud United on hooaja esimesest kolmest mängust kaotanud kaks ning kuigi viimati alustasid Punased Kuradid hooaega sama nigelalt 1992. aastal, on Unitedi aseesimees Ed Woodward valmis Mourinhole lisaaega andma, et asjad paremuse poole pöörata.

Kuigi Woodwardi ja Mourinho vahelt jooksis suvise üleminekuperioodi ajal must kast läbi, soovib klubi juhtkond esialgu veel portugallasega jätkata. Seda peamiselt seetõttu, et pärast Sir Alex Fergusoni lahkumist 2013. aastal pole Unitedil olnud stabiilsust ja õiget suurklubi mainet, mida praegu Mourinhoga vägisi taastada soovitakse.