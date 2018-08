Tottenham Hotspuri lõuna-korealasest ründaja Heung Min Son osaleb hetkel oma kodumaa koondisega Aasia mängudel, kus on mängus sisuliselt kogu tema edasine karjäär.

Nimelt on Lõuna-Koreas meestel kohustuslik läbida enne 28 eluaastat kaheaastane sõjaväeteenistus. Kuna Soni ei vaeva ei füüsiline ega vaimne puue on armee ootenimekirjas ka tema. See kõik võib aga muutuda, peaks mees Aasia mängudelt kaela saama kuldmedali.

Nimelt vabastab Aasia mängude kuldmedal või olümpiamedal sportlase automaatselt kaheaastasest sõjaväeteenistusest, mis lubaks 26. aastasel Sonil jätkata oma jalgpallurikarjääri.