Pärnu Sadama korvpallimeeskond andis oma sotsiaalmeedia vahendusel teada, et 18aastane Artur Konotšuk pallib järgmisel hooajal Tšehhis.

Eesti noortekoondislane lõi käed Praha GBA (Get Better Academy) akadeemiaga, kus on varem õppinud ka Mark-Andreas Jaakson ja Andre Loigu. GBA meeskond lööb kaasa Tšehhi U19 meistrivõistlustel ja meeste esiliigas.

18aastane mängumees sai Pärnu Sadama eest meistriliigas mullu kirja 11 kohtumist, kus ta kogus keskmiselt 6,8 minutiga 2,9 punkti ja 0,6 lauapalli. Lisaks tegi noormees kaasa Saku II liigas KK Paulus/Pärnu Mets meeskonna ridades.