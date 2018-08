Eesti koondis mängib kümne päeva pärast algava UEFA Rahvuste liiga raames septembrikuus kaks kohtumist, kui esmalt võõrustatakse Kreekat ja seejärel sõidetakse üle lahe külla Soomele. Koondise peatreeneri Martin Reimi valikusse kuulub eelseisvateks kohtumisteks 24 mängijat.

Pikalt vigastusega kimpus olnud Enar Jääger on taas tagasi koondise nimekirjas ning 126 kohtumisega on tema meeskonna kogenuim mängija. Jäägerist kõigest kahe mängu kaugusel on hiljuti klubi vahetanud Ragnar Klavan, kes kannab nüüd Itaalia Serie A-s Cagliari Calcio värve.

Reimi nimekirjast võib leida ka Poolas Gliwice Piasti duublisse pagendatud Konstantin Vassiljevi ja Mattias Käidi, kes on viimase nädala ravinud sportlase songa.