Olen naiste ja meeste võrkpalliga tihedalt seotud olnud 1991. aastast. Meie rahvusmeeskonnal võttis oma tänasele tasemele jõudmine aega 20 aastat – see ei toimunud üle öö. Saavutatu näitab, et Eesti meeste klubivõrkpall täidab oma ülesande. Naiste klubivõrkpall ei kannata 2018. aastal aga kriitikat, sest kohalik liiga on nõrk ja muutub veelgi nõrgemaks.

"Naiste võrkpall teeb Eestis vähikäiku vaatama sellele, et võrkpallitreeningutel käib täna rohkem tüdrukuid kui poisse. Teemast on seetõttu vaja rääkida ausalt ja otsekoheselt.

Kuna Eesti naiste liiga ei ületa kriitilise taseme piiri, ei tooda see ka koondisele mängijaid. Tõenäosus Eesti liigast koondise tasemel mängijaks kerkida on nullilähedane, sest füüsilise ja tehnilise ettevalmistuse vahe on välismaaga meeletu.

Täna valitseb Eesti koondises ja naiste võrkpallis laiemalt oht, et me pole jätkusuutlikud. Kui keegi meie koondise põhimängijateks näiteks täna loobuks, siis oleksime hetkega väga raskes seisus.

Ma ei ütle, et see on ainult võrkpalli probleem – sarnane olukord esineb ka teistel pallimängualadel. Vaadates, et me oleme sellise seisu kiuste hetkel EM-finaalturniirile väga lähedale jõudnud, vääriksid naised suuremat tähelepanu ja motiveerimist. Siis oleks ka lootust, et püramiidi alumises osas hakkab asi liikuma.

Kui tulin kunagi Eestisse, siis öeldi kohe, et Eesti tüdrukutega ei jõua niikuinii kuhugi. Selle vastu on mul üks hea ütlus: kes ei taha, see leiab vabandusi, ja kes tahab, see leiab lahendusi. Minu üleskutse on antud kirjutise peale mitte solvuda ega süüdlasi otsima asuda, vaid proovida koos midagi ära teha."