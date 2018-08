Eesti korvpallikoondise peatse vastase Serbia read hõrenevad üha: septembrikuises MM-valikmängude aknas ei löö kaasa tagaliini liider Miloš Teodosic ega koljatist tsenter Boban Marjanovic, leidub teisigi eemalejääjaid.

Serbia portaali Novosti teatel jõuti niisuguse otsuseni pärast kõnelusi mängumeeste koduklubi Los Angeles Clippersi peamänedžeri Lawrence Frankiga.

Mõne päeva eest teatati, et mängida ei saa veel üks NBA äss Nikola Jokic. Enim kannatabki Serbia eesliin, sest tervislikel põhjustel jäävad peatreener Saša Djordjevici valikust eemale Ognjen Kuzmic ja Stefan Bircevic.

See puudujate armee mõjutab Serbiat oluliselt 13. septembri võõrsilmängus Kreekaga. Kolm päeva hiljem võõrustatakse Belgradis Eestit ning karta on, et meil läheb väga raskeks ükskõik millise vastaste koosseisu puhul.