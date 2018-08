Muidugi tasub ära märkida, et Flora 1:0 värav sündis nurgalöögist, mis on tänavu olnud Levadia üks nõrgemiad kohti kaitsefaasis. Keskkaitsja Igor Dudarev magas seal Flora ametivenna Henrik Pürgi avanemise lootusetult maha, mistap sai too muretult palli peaga väravasse koksata.

Kõik algas 48. minutil, kui Levadia ukrainlane Juri Tkatšuk lõi nurgalöögi järel palli peaga latti. 60. minutil pidi Toom suisa kaks pealelööki pareerima, esmalt pääses trahvikastist löögile Mark Oliver Roosnupp, seejärel Cem Felek. Viimase löögi tõi Toom alumisest nurgast ära. 67. minutil oli väravale lähedal Levadia vasakkaitsja Dmitri Kruglov, kuid Toom suutis karistuslöögi raskustega puurist eemal hoida.

Kui väravad kõrvale jätta, siis ei suutnud florakad Sergei Lepmetsa 90 minuti jooksul suurt proovile panna. Poolvõimalusi ehk ohtlikke rünnakuid, mis ei päädinud pealelöögiga, oli Floral üksjagu. Aga päeva lõpuks loevad väravad. Ja neid lõi Flora kolm tükki rohkem ning lõpetas Levadia vastu enam kui kahe aasta ehk üheksa mängu pikkuse võidupõua.

Tollest olukorrast teenis Flora penalti, mille Zakaria Beglarišvili realiseeris. (Martin Ahven)

3. Kuidas sai Levadia hakkama Zakaria Beglarišvili neutraliseerimisega?

Nii ja naa. See on väga oluline ja aegumatu küsimus, sest Flora grusiinist rünnakute aju rolli tiitlikaitsja esitustes pole võimalik ülehinnata. Ta on löönud liigas 21 väravat (paremuselt 3. näitaja) ning andnud 18 tulemuslikku söötu (ülekaalukalt parim).

Mis veelgi muljetavaldavam, novembris Eesti kodakondsuse eksamit sooritav Beglarišvili on InStati põhjal (andmed enne tänast matši) olnud osaline 63% (48) Flora väravaga lõppenud rünnakus. Tegemist on nii protsentuaalselt kui ka arvult liiga parima näitajaga. Lisaks on ta andnud 140 võtmesöötu (paremuselt järgmised mehed 72), millest adressaadini on jõudnud 78. Temast kõrgem InStati indeks (kujuneb mängija üldise soorituse põhjal) on vaid Nõmme Kalju ründajal Liliul. Niisiis on Flora vastastel juba aastaid vaja esmajoones neutraliseerida Beglarišvili.

Tõsi, kõige selle ilusa juures on üks aga: grusiini kasutegur Levadia ja Kalju vastu kipub ahtakeseks jääma. Enne tänast oli ta teiste suurte vastu nelja mänguga realiseerinud kaks penaltit ja andnud ühe väravasöödu. Statistiliselt pole paha, kuid ta pole olnud niivõrd silmapaistev ja domineeriv kui nii-öelda nõrgemate vastu.

Tänagi polnud ses osas erand, kuid värava sai Gruusia võlur penaltipunktilt ikkagi kirja. Paremal päeval võinuks resultatiivsuspunkte veelgi. Nii, kui ta vähegi hingamisruumi sai (tõsi, seda juhtus harva), oli ohupoiss olemas. 10. minutil pööras ta Mihkel Ainsalu söödu järel end 20 meetrilt osavalt löögile, kuid pall vihises napilt üle. Paar korda õnnestus tal anda häid diagonaalsööte äärtele, aga kaaslased ei realiseerinud neid olukordi ära. Välja arvatud Rauno Alliku teenitud penalti, millele eelnes Beglarišvili hästi ajastatud sööt.

4. Kes oli platsi parim?

Mihkel Ainsalu. Flora kontrolliv poolkaitsja nullis eeskujulikult Levadia rünnakuid ning algatas osavalt omade vastupealetunge. Ühest küljest nähtamatu, teisalt ülioluline lüli tänases võidumängus.

5. Mida peavad meeskonnad edasist silmas pidades parandama?

Flora – kiirrünnakute realiseerimist. Neid tekkis erinevatel põhjustel (hea pressing või Levadia lohakad söödud) omajagu, kuid mõne erandiga sumbusid need kehva söödu järel äärele või lõppesid ebaõnnestunud pealelöögiga. Tipptasemel ei saa nõnda palju 3vs3 või 4vs4 olukordade luhtamist lubada.

Flora fännid said täna korduvalt pürotehnikaga hullata. (Martin Ahven)

Levadia – söödutäpsust. Jah, see on üks neist asjust, mis võiks alati parem olla, kuid täna andsid Levadia (pool)kaitsjad silmariivavalt palju sundimatuid valesööte. Nii mõnigi neist juhtus oma väljakupoolel ja sellele järgnes Flora ohtlik vasturünnak. Külaliste õnn, et kodumeeskond neid ära ei karistanud. Võimalusi isenesest oli.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Siia lisame esimesel võimalusel mängijate-treenerite kommentaarid.

7. Mis saab edasi?

Floral ei lähe grammigi kergemaks, sest enne koondisepausi tuleb veel pühapäeval sõita Hiiu staadionile, kus neid ootab liidermeeskond Nõmme Kalju. Eelmised kaks liigamängu lõppesid Flora vaatevinklist 0:2 ja 3:3.

Levadia võõrustab päev varem Tallinna Kalevit, kellele tänavu veel punkte loovutatud pole. Mainitust järgmine voor algab 14. septembril.