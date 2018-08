Egiptuse parim jalgpallur, klubileiba Liverpoolis teeniv ründaja Mohamed Salah esitas hiljuti oma maa jalgpalliliidule ultimaatumi, mille peale Egiptuse vutijuht Khaled Lateif reageeris pehmelt öeldes ebasündsalt.

Portaal The New Arab vahendas Lateifi säutsu Twitteris: "Tuletan Mo Salahile meelde, et sinu ema asub endiselt Egiptuses. Sa oled välismaal ja võid teha, mida soovid. Kes saab aru, see saab."

Veidi aega hiljem oli Lateifi konto juba blokeeritud, kuid sõnum jõudis mööda ilma rändama minna.