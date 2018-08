Liverpooli jalgpalliklubi hoiab Inglismaa liigas kolme vooru järel liidrikohta ning klubi teeb kõik selleks, et hoida sama positsiooni ka hooaja lõpus. Iga detail on tähtis ning pealik Jürgen Klopp sai ühe abilise juurde: audisissevisete treeneri Thomas Gronnemarki!

Taanlane Gronnemark on töötanud Berliin Herthas ja kodumaa klubides. Kevadel aitas ta Midtjyllandi riigi meistriks ning arvake ära, kuidas too klubi lõi oma 80 väravast 10?! Audisissevisked on Taanis suures aus, samuti nagu Islandil (mäletame selle riigi väravaid 2016. aasta EMil!).

"See on nagu nurgalöök - peate kõike mõtlema kolm-neli käiku ette, lugema vastaste reaktsioone. Näiteks tänavusel MMil sooritati väga palju madala kvaliteediga audisisseviskeid," märkis Gronnemark.