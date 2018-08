„Ta on meiega palju laagrites käinud, aga nüüd üritab ka rohkem kohapeal olla,“ märkis Zirk. „Ilmselt teeme sageli ühistrenni. Meil on sarnased alad ja lühiraja MM seisab varsti ees. Klubiga peaks liituma üks tugev pikamaaujuja, norralane Henrik Christiansen (EMi hõbe 400 m kroolis – toim) ja mõni venelane.“

Zirgil pole juhe Türgis kokku jooksnud. „Selles mõttes ei ole seis väga hulluks läinud,“ kinnitas ta. „Võib-olla vahel on see natuke tunda andnud, kuid mitte märkimisväärselt. Arvan, et meid päästab võimalus iga kolme või nelja nädala järel kodus käia.“

Eelmise suve lõpus Energy Standardiga liitunud Zirk hoomas juba mitu kuud tagasi, et saab tippklubiga lepingut pikendada. Harjutamiseks on Belekis ideaalsed tingimused.

Peatselt algab ka Tokyo olümpiamängude piletite jahtimine. Mis alale panustab Zirk? „Aasta alguses oli treeneritel mõte, et see võiks olla 200 liblikat,“ vastas ta. „Vaatame, mida nad sügisel arvavad. Praegu tundub, et lühemal distantsil on normi täitmine lihtsam. Kuid 100 m liblikas paraneb maailma tase väga kiiresti, 200 meetris mitte nii kiirelt. Samas peab pikemal distantsil hea aja saavutamiseks eriti kõvasti tööd tegema.“